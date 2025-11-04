Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub
Elm və təhsil
- 04 noyabr, 2025
- 22:31
Noyabrın 4-də Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, görüş çərçivəsində Leyla Əliyeva məktəbin fəaliyyəti, tədris prosesi, musiqi otaqları və istedadlı şagirdlərin yaradıcı uğurları ilə tanış olub.
Sonra məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə bədii konsert proqramı təqdim edilib.
Konsert proqramında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.
Sonda Leyla Əliyeva məktəb kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirib.
Son xəbərlər
23:13
Putin: NATO gəmisi "Burevestnik" sınaqları keçirilən ərazidə olubRegion
23:13
Rusiyada nüvə enerjisi ilə işləyən qanadlı raketlərin növbəti nəslinin hazırlanmasına başlanılıbRegion
22:58
Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "İlk oyunda qazanılan qələbə vacib idi"Komanda
22:52
Filippində tayfun nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:44
Foto
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarük edildiyini açıqlayıbRegion
22:34
Yevgeni Kukseviç: "Azərbaycanın futzal millisi göstərdiyi oyunla zəif olmadığını sübut etdi"Futbol
22:31
Foto
Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olubElm və təhsil
22:24
Foto
Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edibXarici siyasət
22:15
Foto