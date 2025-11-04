İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub

    Elm və təhsil
    • 04 noyabr, 2025
    • 22:31
    Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub

    Noyabrın 4-də Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ilə görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, görüş çərçivəsində Leyla Əliyeva məktəbin fəaliyyəti, tədris prosesi, musiqi otaqları və istedadlı şagirdlərin yaradıcı uğurları ilə tanış olub.

    Sonra məktəbin şagirdlərinin iştirakı ilə bədii konsert proqramı təqdim edilib.

    Konsert proqramında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.

    Sonda Leyla Əliyeva məktəb kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirib.

    Foto
    Лейла Алиева посетила Среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля

    Son xəbərlər

    23:13

    Putin: NATO gəmisi "Burevestnik" sınaqları keçirilən ərazidə olub

    Region
    23:13

    Rusiyada nüvə enerjisi ilə işləyən qanadlı raketlərin növbəti nəslinin hazırlanmasına başlanılıb

    Region
    22:58

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "İlk oyunda qazanılan qələbə vacib idi"

    Komanda
    22:52

    Filippində tayfun nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:44
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarük edildiyini açıqlayıb

    Region
    22:34

    Yevgeni Kukseviç: "Azərbaycanın futzal millisi göstərdiyi oyunla zəif olmadığını sübut etdi"

    Futbol
    22:31
    Foto

    Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub

    Elm və təhsil
    22:24
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Rabatda Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti