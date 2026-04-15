    Латвийские стипендии в Азербайджане пользуются высоким спросом

    Наука и образование
    15 апреля, 2026
    • 18:20
    Интерес азербайджанских студентов к ежегодным стипендиям правительства Латвии остается стабильно высоким - все места заполняются полностью.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы заявил на 9-м заседании Азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

    По его словам, целесообразно увеличить количество стипендий и направить часть из них в такие области, как сельское хозяйство:

    "В последние годы обмен студентами между Азербайджаном и Латвией значительно вырос. Укрепление позиций азербайджанских университетов в международных рейтингах делает необходимым их более широкое продвижение в Латвии. Это может способствовать привлечению большего числа студентов из Латвии в Азербайджан и установлению новых академических связей".

    Обучение за рубежом Азербайджано-латвийские отношения Азербайджанские студенты Гасан Гасанлы Межправительственная комиссия (МПК)
