Кямран Иманов: ИИ вносит значительный вклад в развитие интеллектуальной собственности

Искусственный интеллект вносит значительный вклад в развитие интеллектуальной собственности.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на круглом столе в Баку по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

По его словам, с развитием искусственного интеллекта интеллектуальная собственность становится более эффективным инструментом, позволяющим расширять возможности и усиливать влияние на инновационный потенциал.

Иманов подчеркнул, что лишь 10% стран в полной мере реализуют свой технологический потенциал:

"Именно в странах, где сосредоточены научный, технологический, предпринимательский и производственный потенциалы, возможно наращивание инновационных возможностей и достижение прогресса на глобальном уровне".

Он добавил, что лишь 10% экономик в сфере технологических инноваций реализуют свой патентный потенциал:

"При этом 27% достигают ожидаемого объема товарных знаков, а 32% реализуют потенциал научных публикаций. Это представляет собой критическое "узкое горло" в глобальной инновационной системе и препятствует передаче научных знаний и производственных возможностей патентоспособным инновациям".

Председатель агентства добавил, что ИИ оказывает значительную поддержку развитию интеллектуальной собственности. Для этого важно целенаправленно разрабатывать и применять технологии ИИ.