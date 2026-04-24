Кямран Иманов: ИИ вносит значительный вклад в развитие интеллектуальной собственности

    24 апреля, 2026
    Искусственный интеллект вносит значительный вклад в развитие интеллектуальной собственности.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на круглом столе в Баку по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

    По его словам, с развитием искусственного интеллекта интеллектуальная собственность становится более эффективным инструментом, позволяющим расширять возможности и усиливать влияние на инновационный потенциал.

    Иманов подчеркнул, что лишь 10% стран в полной мере реализуют свой технологический потенциал:

    "Именно в странах, где сосредоточены научный, технологический, предпринимательский и производственный потенциалы, возможно наращивание инновационных возможностей и достижение прогресса на глобальном уровне".

    Он добавил, что лишь 10% экономик в сфере технологических инноваций реализуют свой патентный потенциал:

    "При этом 27% достигают ожидаемого объема товарных знаков, а 32% реализуют потенциал научных публикаций. Это представляет собой критическое "узкое горло" в глобальной инновационной системе и препятствует передаче научных знаний и производственных возможностей патентоспособным инновациям".

    Председатель агентства добавил, что ИИ оказывает значительную поддержку развитию интеллектуальной собственности. Для этого важно целенаправленно разрабатывать и применять технологии ИИ.

