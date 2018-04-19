Компания Google разработала мироскоп для выявления раковых клеток

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Разработчики Google представили прототип "умного" микроскопа, который позволяет обнаружить раковые клетки.

Как передает Report, разработка представляет собой оптический микроскоп, оснащенный искусственным интеллектом и функцией дополненной реальности.

"Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени", – пояснили ученые.

Оборудование представили на ежегодной конференции в AACR.