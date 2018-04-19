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    Компания Google разработала мироскоп для выявления раковых клеток

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Разработчики Google представили прототип "умного" микроскопа, который позволяет обнаружить раковые клетки.

    Как передает Report, разработка представляет собой оптический микроскоп, оснащенный искусственным интеллектом и функцией дополненной реальности.

    "Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени", – пояснили ученые.

    Оборудование представили на ежегодной конференции в AACR. 

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