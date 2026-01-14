Комета 3I/ATLAS приближается к спутнику Юпитера

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Комета 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера 17 марта текущего года.

    Как передает Report, об этом сообщил научный портал Medium.

    Согласно изданию, межзвездная комета 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера Евфеме 17 марта и окажется на расстоянии 30,46 млн км от спутника.

    Напомним, что межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел.

    Эта комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений, после астероида Оаумуамуа, открытого осенью 2017 года, и кометы 2I/Borisov, открытой в августе 2019 года.

