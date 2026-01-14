"3I/ATLAS" kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq
Elm və təhsil
- 14 yanvar, 2026
- 08:51
Ulduzlararası komet "3I/ATLAS" 17 martda Yupiterin peyki Evfemaya yaxınlaşacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu ehtimal "Medium" elmi portalı tərəfindən dərc edilib.
Qeyd olunub ki, kometa peykdən 30,46 milyon km məsafədə olacaq.
"3I/ATLAS" astronomlar tərəfindən kəşf edilən üçüncü ulduzlararası cisimdir. Birincisi, 2017-ci ilin payızında kəşf edilmiş "Oumuamua" asteroidi, ikincisi isə 2019-cu ilin avqustunda rus astronomu Gennadi Borisov tərəfindən kəşf edilmiş "2I/Borisov" kometası olub.
