    "3I/ATLAS" kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq

    Elm və təhsil
    • 14 yanvar, 2026
    • 08:51
    3I/ATLAS kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq

    Ulduzlararası komet "3I/ATLAS" 17 martda Yupiterin peyki Evfemaya yaxınlaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu ehtimal "Medium" elmi portalı tərəfindən dərc edilib.

    Qeyd olunub ki, kometa peykdən 30,46 milyon km məsafədə olacaq.

    "3I/ATLAS" astronomlar tərəfindən kəşf edilən üçüncü ulduzlararası cisimdir. Birincisi, 2017-ci ilin payızında kəşf edilmiş "Oumuamua" asteroidi, ikincisi isə 2019-cu ilin avqustunda rus astronomu Gennadi Borisov tərəfindən kəşf edilmiş "2I/Borisov" kometası olub.

    Kometa kosmos
