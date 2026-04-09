Кенан Керимзаде: На финансирование студенческих кредитов выделено более 74 млн манатов
Наука и образование
- 09 апреля, 2026
- 10:57
На сегодняшний день Фондом образовательных студенческих кредитов оформлено более 79 тыс. кредитных договоров.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде написал на своей странице в соцсети.
По его словам, на финансирование образовательных кредитов выделено более 74 млн манатов: "При этом 63% воспользовавшихся кредитами составляют женщины".
