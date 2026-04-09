Kənan Kərimzadə: Təhsil kreditlərinin maliyyələşdirilməsinə 74 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb
Elm və təhsil
- 09 aprel, 2026
- 10:29
Təhsil Tələbə Krediti Fondu (TTKF) tərəfindən hazırkı dövrədək 79 mindən çox kredit müqaviləsi rəsmiləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə sosial şəbəkə hesabında bildirib.
O qeyd edib ki, ümumilikdə təhsil kreditlərinin maliyyələşdirilməsinə 74 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb: "Təhsil tələbə kreditindən yararlananların 63 faizi qadınlardır".
Son xəbərlər
11:53
İlham Əliyev: Mina problemi işğaldan Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidirDaxili siyasət
11:51
İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyirXarici siyasət
11:50
Foto
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilibFərdi
11:47
Foto
İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:46
Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİVElm və təhsil
11:42
Video
"İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!Biznes
11:39
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçirMaliyyə
11:37
Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıbFutbol
11:35
Foto