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К Земле приближаются пять астероидов

К Земле приближаются пять астероидов Специалисты НАСА сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна.
Наука и образование
16 декабря 2020 г. 20:48
К Земле приближаются пять астероидов

Специалисты НАСА сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна.

Как передает Report, три из них приблизились к Земле 16 декабря. Их размеры составляют от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший - почти в семи миллионах километров от Земли.

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