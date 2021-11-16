К Земле летит опасный астероид

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле.

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил об астероиде под названием 2016 JG12, летящем по направлению к Земле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой 20 ноября на расстоянии 5,5 миллионов километров со скоростью 7,48 километров в секунду.

По данным космического агентства, 2016 JG12 впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Британский новостной портал Daily Star подсчитал, что он крупнее колеса обозрения Лондонский глаз.