Избраны первые вице-президенты НАНА - ОБНОВЛЕНО

Иса Габиббейли и Ибрагим Гулиев 55-ю голосами были избраны первыми вице-президентами НАНА.

Как сообщает Report, они были избраны путем тайного голосования на сегодняшнем ежегодном собрании НАНА.

Об этом участников мероприятия проинформировал председатель Счетной комиссии Урхан Алекперов.

Рамиз Мехтиев поздравил избранных первых вице-президентов.

*** 11:50 26 декабря

Обнародована повестка Общего собрания Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании будет обсуждаться "Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020–2025 годы".

На собрании также будут рассмотрены поправки в Устав НАНА, утверждение состава и председателя Уставной комиссии НАНА.

Кроме того, пройдут выборы на должности двух первых вице-президентов Академии.

*** 10:56

Состоится Общее заседание Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, заседание начнется 28 декабря в 11.00.

Мероприятие пройдет в здании Президиума НАНА.