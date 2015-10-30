Исполнительный директор ПФК "Нефтчи" встретился с футбольными болельщиками из БВШН

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча футбольных болельщиков из Высшей Школы с исполнительным директором Профессионального Футбольного Клуба "Нефтчи" (ПФК "Нефтчи") Эльнуром Мамедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие вступительной речью, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов приветствовал гостя и от имени студентов выразил ему благодарность за принятие приглашения. Эльмар Гасымов довел до внимания участников мероприятия, что в современном мире футбол является самым популярным видом спорта, находящимся в центре внимания мировой общественности и занимающим основную часть досуга людей. Он подчеркнул, что благодаря заботе, оказываемому спорту президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевом и руководством SOCAR, в особенности футболу, в последние годы наблюдается очевидный прогресс в деятельности ПФК "Нефтчи".

Э.Гасымов также высоко оценил деятельность ПФК "Нефтчи" в направлении национализации кадров клуба. Также в своей речи, подчеркнув важную роль фан-клуба в демонстрации успешных футбольных игр, Э.Гасымов одобрил вступление в будущем активных фанатов команды "Нефтчи" среди студентов БВШН в фан-клуб этой команды. Он добавил, что также построенный в новом кампусе большой спортивный стадион БВШН может стать местом проведения не только университетских футбольных игр, но и игр, проходящих на уровне Республики. Э.Гасымов отметил важность того, что высшая школа должна быть не только очагом образования, но и платформой для демонстрации спортивных способностей молодежи.

В свою очередь, исполнительный директор ПФК "Нефтчи" Эльнур Мамедов выразил удовольствие от своего пребывания в ведущем вузе страны и встречи с интеллектуальной молодежью Азербайджана. Он рассказал о направлениях деятельности, целях, фан-клубе ПФК "Нефтчи" и заботе, оказываемой государством футболу. Отметив, что значительную роль в победах "Нефтчи" сыграла незаменимая поддержка фанатов клуба, Э.Мамедов призвал студентов-болель щиков этого клуба также вступив в фан-клуб "Нефтчи", оказать поддержку во время игр.

Затем студенты-болельщ ики футбола выступили с адресованными руководству ПФК "Нефтчи" предложениями, вопросами и просьбами. Исполнительный директор ПФК "Нефтчи" ответил на вопросы студентов и принял во внимание их предложения, просьбы.

В конце встречи Высшей Школе и студентам были представлены символические подарки футбольного клуба "Нефтчи".