Именные премии НАНА будут выдаваться раз в два года

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в правила присвоения именных премий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, президиум с целью определения ученых, которым будут представлены именные премии на основании более точных критериев и принципов, принял решение об объявлении конкурса раз в два года.

Ранее премия выдавалась ежегодно.

В то же время были приняты решения о создании Отдела детской литературы в Институте литературы им. Низами Гянджеви НАНА, Экспериментальной лаборатории фонетических исследований в Институте языкознания им. Насими НАНА и Отдела образования в Институте архитектуры и искусства НАНА.