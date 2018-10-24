Именные премии НАНА будут выдаваться раз в два года

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в правила присвоения именных премий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как сообщает Report, президиум с целью определения ученых, которым будут представлены именные премии на основании более точных критериев и принципов, принял решение об объявлении конкурса раз в два года.
Ранее премия выдавалась ежегодно.
В то же время были приняты решения о создании Отдела детской литературы в Институте литературы им. Низами Гянджеви НАНА, Экспериментальной лаборатории фонетических исследований в Институте языкознания им. Насими НАНА и Отдела образования в Институте архитектуры и искусства НАНА.
Samirə AbdullayevaАвтор новости