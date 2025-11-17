Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Играр Назаров: STEAM-образование формирует у школьников ценный жизненный опыт

    Наука и образование
    • 17 ноября, 2025
    • 12:21
    STEAM-образование формирует у школьников не только теоретические знания, но и ценный жизненный опыт.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта STEAM Azerbaijan Играр Назаров на церемонии открытия Международного фестиваля STEAM Azerbaijan (SAF 2025) в Бакинском экспо-центре.

    Он подчеркнул, что фестиваль, проходящий при поддержке Министерства науки и образования, ежегодно вдохновляет тысячи молодых людей:

    "Наша цель - создать самый влиятельный инновационный проект в регионе. За пять лет существования фестиваля более 25 тыс. человек зарегистрировались для участия. В международном мероприятии представлены 22 страны. Фестиваль играет ключевую роль в ускорении развития технологических и цифровых навыков в нашей стране. Вместе с тем мероприятие выполняет функцию широкой и эффективной платформы для международного сотрудничества", - заявил он.

    İqrar Nəzərov: STEAM təhsili şagirdlərə yalnız nəzəriyyə deyil, həm də həyat təcrübəsi yaradır
    Project head: International STEAM Azerbaijan Festival inspires thousands of youth

