Гурбан Йетирмишли: В Азербайджане есть десятибалльные сейсмические зоны

В Азербайджане есть десятибалльные сейсмические зоны.

В Азербайджане есть десятибалльные сейсмические зоны.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

По его словам, Азербайджан относится к 8-9-балльной зоне землетрясений.

"В Азербайджане есть также и десятибалльные сейсмические зоны. В мире пока нет практики краткосрочного прогноза возникновения землетрясения, но есть среднесрочные и долгосрочные прогнозы. За 20 лет в стране произошло множество землетрясений с магнитудой 1,5 и выше 3 баллов", - Йетирмишли.

Гендиректор сказал, что геофизические исследования не проводились на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.