Госагентство применит новые методы для повышения охвата дошкольного образования
Наука и образование
- 12 сентября, 2025
- 13:45
В этом году средний возраст победителей конкурса по приему на работу учителей составляет 28 лет.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, выступая на мероприятии, посвященном 2025/26 учебному году.
Он отметил, что по результатам конкурса этого года на работу принято около 4 500 учителей, большинство из которых молодые люди.
Багиров также отметил, что определены приоритетные направления нового учебного года.
"Будут применены новые модели для повышения охвата дошкольного образования. Со следующего месяца будут размещены объявления о приеме в частные детские сады", - сказал он.
