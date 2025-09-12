İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırılması üçün yeni modellər tətbiq olunacaq

    Elm və təhsil
    • 12 sentyabr, 2025
    • 13:10
    Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırılması üçün yeni modellər tətbiq olunacaq
    Eşqi Bağırov

    Bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə uğur qazananların orta yaşı 28-dir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov 2025-2026-cı tədris ilinə həsr olunan tədbirdə çıxış edərkən deyib.

    O bildirib ki, bu ilki müsabiqə nəticəsində 4 500-ə yaxın müəllim işə qəbul edilib:

    "Müəllimlərimizin əksəriyyəti gənclərdir". 

    E.Bağırov həmçinin qeyd edib ki, yeni tədris ilinin priotitet istiqamətləri müəyyən olunub:

    "Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırılması üçün yeni modellər tətbiq olunacaq. Növbəti aydan özəl bağçalara qəbulla bağlı elanlar veriləcək".

    Госагентство применит новые методы для повышения охвата дошкольного образования

