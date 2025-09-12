Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırılması üçün yeni modellər tətbiq olunacaq
Elm və təhsil
- 12 sentyabr, 2025
- 13:10
Bu il müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə uğur qazananların orta yaşı 28-dir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov 2025-2026-cı tədris ilinə həsr olunan tədbirdə çıxış edərkən deyib.
O bildirib ki, bu ilki müsabiqə nəticəsində 4 500-ə yaxın müəllim işə qəbul edilib:
"Müəllimlərimizin əksəriyyəti gənclərdir".
E.Bağırov həmçinin qeyd edib ki, yeni tədris ilinin priotitet istiqamətləri müəyyən olunub:
"Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırılması üçün yeni modellər tətbiq olunacaq. Növbəti aydan özəl bağçalara qəbulla bağlı elanlar veriləcək".
