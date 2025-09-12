Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Глава агентства: В 14 школах будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования

    Наука и образование
    • 12 сентября, 2025
    • 13:47
    Глава агентства: В 14 школах будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования

    В Азербайджане в 14 общеобразовательных учреждениях будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

    Он заявил, что задача - обеспечить качественную подготовку к поступлению в вузы в рамках школьного обучения, без необходимости дополнительных занятий с репетиторами.

    "Таким образом, ученики смогут получать знания от своих учителей в классе, не посещая дополнительные занятия. Полагаю, что в конце учебного года мы сможем подвести итоги работы этих школ. Мы уверены, что среди их выпускников будут те, кто продемонстрирует высокие результаты без занятий с репетиторами", - добавил он.

    образование школы учебный год
    MÜTDA direktoru: 14 məktəbdə tam orta təhsil səviyyəsində təmayüllü siniflər təşkil ediləcək

    Последние новости

    14:14

    СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли трое

    Происшествия
    14:14

    Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:10

    В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озер

    Инфраструктура
    14:07

    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Другие страны
    14:01

    Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%

    Энергетика
    13:59

    На берегу реки Араз появятся новые гидропосты

    Инфраструктура
    13:58

    В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГ

    Внешняя политика
    13:55

    Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцев

    Энергетика
    13:52

    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    Лента новостей