Глава агентства: В 14 школах будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования

В Азербайджане в 14 общеобразовательных учреждениях будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он заявил, что задача - обеспечить качественную подготовку к поступлению в вузы в рамках школьного обучения, без необходимости дополнительных занятий с репетиторами.

"Таким образом, ученики смогут получать знания от своих учителей в классе, не посещая дополнительные занятия. Полагаю, что в конце учебного года мы сможем подвести итоги работы этих школ. Мы уверены, что среди их выпускников будут те, кто продемонстрирует высокие результаты без занятий с репетиторами", - добавил он.