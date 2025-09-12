Глава агентства: В 14 школах будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования
Наука и образование
- 12 сентября, 2025
- 13:47
В Азербайджане в 14 общеобразовательных учреждениях будут организованы профильные классы на уровне полного среднего образования.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.
Он заявил, что задача - обеспечить качественную подготовку к поступлению в вузы в рамках школьного обучения, без необходимости дополнительных занятий с репетиторами.
"Таким образом, ученики смогут получать знания от своих учителей в классе, не посещая дополнительные занятия. Полагаю, что в конце учебного года мы сможем подвести итоги работы этих школ. Мы уверены, что среди их выпускников будут те, кто продемонстрирует высокие результаты без занятий с репетиторами", - добавил он.
