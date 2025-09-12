MÜTDA direktoru: 14 məktəbdə tam orta təhsil səviyyəsində təmayüllü siniflər təşkil ediləcək
Elm və təhsil
- 12 sentyabr, 2025
- 12:59
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 14 ümumi təhsil müəssisəsində tam orta təhsil səviyyəsində təmayüllü siniflər təşkil ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib
Onun sözlərinə görə, məqsəd məktəbdənkənar müəllim hazırlığına getmədən sinifdə ali təhsil müəssisələrinə hazırlığı keyfiyyətli şəkildə təmin etməkdir:
"Yəni şagirdlər məktədənkənar hazırlığa getmədən sinifdə öz müəllimlərindən tədris ala biləcək. Düşünürəm ki, ilin sonunda həmin məktəblərin nəticələrini açıqlaya biləcəyik. İnanırıq ki, repititor yanına getmədən yüksək nəticə göstərən şagirdlərimiz olacaq".
Son xəbərlər
14:13
Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
14:12
Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri KiyevdədirDigər ölkələr
14:10
Foto
Qubada Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:08
Foto
Yalçın Rəfiyev Praqada iqlim forumunda iştirak edibXarici siyasət
14:08
İlk köç karvanı Badara kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
Xəzərin səviyyəsinin azalmasının qarşısını almaq üçün görüləcək işlər açıqlanıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
14:02
Papikyan NATO səfirləri ilə Ermənistan ordusunda islahatları müzakirə edibRegion
14:01
Dördqat SSRİ çempionu yanaraq ölübFərdi
13:56