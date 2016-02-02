​ГКПС: В этом году из базы ГКПС исключены 112 учителей-надзирателей

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "В этом году из базы ГКПС исключены 112 учителей-надзирателей".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором Государственной комиссии по приему студентов Адыгезал Габибов.

По его словам, в настоящее время по всем городам и районам насчитывается около 10 тыс. учителей-надзирателей: "1300 учителей-надзирателей приняли участие на семинарах. В настоящее время насчитывается около 1000 экзаменационных руководителей, которые контролируют и оценивают педагогов".

Как отметил заведующий сектором, практическим этапом для учителей-надзирателей является испытательный экзамен: "Согласно результатам этого года, 776 учителей-надзирателей показали хороший результат, 25 из них планируется наградить".