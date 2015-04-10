ГКПС предупредила абитуриентов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проведет 12 апреля в 32-х городах и районах республики испытательный экзамен для желающих поступить в вузы. Об этом Report сообщили в ГКПС.

Экзамены организованы в 64 зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Масаллах, Балакянах, Агджабеди, Уджаре, Барде, Агдаме, Шемкире, Гедабеке, Акстафе, Гекчае, Агсу, Геранбое, Габале, Сабирабаде, Ширване, Лянкяране, Астаре, Хачмазе и Гусарах, а также Бабекском, Кянгярлинском, Ордубадском, Седерекском, Джульфинском, Шарурском и Шахбузском районах Нахчыванской АР.

Запись желающих участвовать на экзамене лиц была произведена через интернет. Регистрацию прошли 48376 абитуриентов.

Абитуриенты будут допущены на экзамен на основе удостоверения личности и пропускного экзаменационного листа.

ГКПС предупреждает, что лица, прошедшие регистрацию с удостоверениями личности других лиц (родителей, родственников и пр.), на экзамен допущены не будут.

В комиссии отметили, что испытательные экзамены помогают абитуриентам проверить уровень подготовки и знаний, ознакомиться с экзаменационными правилами. Одним из преимуществ испытательного экзамена является то, что весь процесс полностью схож со вступительными экзаменами.

Почувствовав реальную обстановку при испытательном экзамене, абитуриенты психологически подготавливаются к вступительному экзамену и привыкают к рациональному использованию предоставленного им времени.