ГКПС обнародовала статистику по результатам приемных экзаменов в резидентуру

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ ГКПС обнародовала статистические данные о результатах приемных экзаменов в резидентуру (I и II тур) в целях подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования в Азербайджанской Республике на 2016/2017-й учебный год.

Как сообщили Report в ГКПС, в целом к конкурсу допущены 368 человек.

Ниже указаны минимальные и максимальные баллы и число резидентов, выполнивших условия конкурса:

I направление - Лечебное дело, педиатрия - минимальный балл 90, максимальный балл 159 (число кандидатов 321);

II направление - Стоматология - минимальный балл 93, максимальный балл 146 (число кандидатов 32);

III направление - Медицинская биология - минимальный балл 104, максимальный балл 136 (число кандидатов 2);

IV направление - Медицинская профилактика - минимальный балл 105, максимальный балл 136 (число кандидатов 13).