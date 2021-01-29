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ГЭЦ: В этом году будут проведены экзамены по выявлению способностей

ГЭЦ: В этом году будут проведены экзамены по выявлению способностей В случае изменения эпидемиологической ситуации могут произойти определенные изменения и в датах экзаменов
Наука и образование
29 января 2021 г. 12:11
ГЭЦ: В этом году будут проведены экзамены по выявлению способностей
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"Мы думаем о проведении экзаменов по выявлению способностей в этом году. Даты уже известны, хотя мы пока не можем их раскрыть".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что в случае изменения эпидемиологической ситуации могут произойти определенные изменения и в датах экзаменов по выявлению способностей: "Специальный журнал выйдет на следующей неделе. По каким специальностям были сокращения согласно прошлогоднему плану, в этом году может быть также. Это, естественно, был наш план "Б". Но в соответствии с планом "A" в этом году планируется провести экзамены по выявлению способностей!".

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: “Bu il qabiliyyət imtahanları keçiriləcək”

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