ГЭЦ: В этом году 195 детей шехидов и ветеранов поступили в вузы
Наука и образование
- 26 сентября, 2025
- 14:53
В этом году 195 детей шехидов и ветеранов поступили в вузы.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что из них 49 набрали более 500, а 9 человек - более 600 баллов.
