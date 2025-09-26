Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    ГЭЦ: В этом году 195 детей шехидов и ветеранов поступили в вузы

    Наука и образование
    • 26 сентября, 2025
    • 14:53
    В этом году 195 детей шехидов и ветеранов поступили в вузы.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

    Она отметила, что из них 49 набрали более 500, а 9 человек - более 600 баллов.

