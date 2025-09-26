DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub
Elm və təhsil
- 26 sentyabr, 2025
- 14:35
Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə "Peşə seçimi" alətinin təqdimat mərasimində çıxış edərkən deyib.
DİM sədri qeyd edib ki, onlardan 49-u 500, 9 nəfər isə 600-dən yuxarı bal toplayıb.
Son xəbərlər
14:39
İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
14:36
Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblarFərdi
14:35
DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olubElm və təhsil
14:33
Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulubRegion
14:33
Video
DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edibDaxili siyasət
14:32
"Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
14:30
Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdırDigər ölkələr
14:29
"Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olubFutbol
14:26