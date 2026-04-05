ГЭЦ проводит тестовый экзамен по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит экзамен для желающих устроиться на государственную службу по подгруппе BB, относящейся к административным должностям категории B.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене, организованном в Баку и Нахчыване, зарегистрировались 1227 человек.

Экзамен проводится в электронном формате в два этапа, первый из которых начался в 10:00 и продлится 3 часа, а второй начнется в 16:00.

Участники могут ознакомиться с результатами по истечении отведенного времени, а также на сайте ГЭЦ, где они будут размещены позднее.

Отметим, что Апелляционная комиссия будет работать 6, 7 и 8 апреля с 14:00 до 17:00 в основном административном здании ГЭЦ по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Гасана Алиева, 299.