    Dövlət qulluğuna qəbul üzrə növbəti test imtahanı keçirilir

    Dövlət İmtahan Mərkəzi 5 aprel 2026-cı il tarixində inzibati vəzifələrin B növünə aid BB altqrupu üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtahanı imtahanı keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu imtahanda iştirak etmək üçün 1227 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində təşkil olunur.

    İmtahan iki növbədə keçirilir. Birinci növbə saat 10:00-da başlanıb və 3 saat davam edəcək. İkinci növbə imtahan isə 16:00-da başlanacaq.

    İmtahan kompüterlər vasitəsilə elektron formada keçirilir. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin DİM-in saytında yerləşdiriləcək.

    Qeyd edək ki, imtahanın nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası 6, 7 və 8 aprel tarixlərində saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas inzibati binasında fəaliyyət göstərəcək. Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, 299.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Qəbul imtahanı
    ГЭЦ проводит тестовый экзамен по приему на госслужбу

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edir

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

