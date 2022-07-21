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ГЭЦ провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

ГЭЦ провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей Сегодня в Азербайджане прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по первой и четвертой группам специальностей.
Наука и образование
21 июля 2022 г. 13:52
ГЭЦ провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

Сегодня в Азербайджане прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по первой и четвертой группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), в городах и районах для проведения экзаменов было выделено 110 зданий.

Для управления экзаменационным процессом были назначены 110 общих руководителей экзаменов, 310 руководителей экзаменов, 2392 преподавателя.

Также в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь с помещениями, где проводились экзамены, экзаменационный процесс находился под контролем. Во всех помещениях экзамен проводился в соответствии с инструкцией, для участников были созданы необходимые условия для сдачи экзаменов.

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 25 339 абитуриентов, из них 21 277 человек по первой группе специальностей и 4 062 - по четвертой.

Экзамены прошли в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI və IV ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib, 9 nəfərin nəticəsi ləğv edilib

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