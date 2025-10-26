Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 14:34
    ГЭЦ провел тестовый экзамен для приема на работу в музыкальные и художественные учреждения

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен в рамках специального конкурса по приему на работу в музыкальные, художественные, ремесленные, изобразительные школы, а также школы и центры мугама и ашыгского искусства.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, экзамен проходил в электронном формате в корпусе электронных экзаменов центра. Для кандидатов были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний. После завершения экзамена или окончания отведенного времени участники могли ознакомиться с результатами. Итоговые данные также будут опубликованы на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

    В экзамене приняли участие 118 кандидатов.

    Кандидаты, набравшие проходной балл на тестовом этапе, будут допущены к собеседованию.

    Жалобы по содержанию экзамена будут рассматриваться 28–29 октября с 14:00 до 17:00 в главном административном здании Государственного экзаменационного центра.

