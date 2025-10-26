Musiqi, incəsənət, rəssamlıq, muğam və digər sahələrdə işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Elm və təhsil
    • 26 oktyabr, 2025
    • 14:07
    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) musiqi, incəsənət, bədii sənətkarlıq, rəssamlıq, muğam, aşıq məktəb və mərkəzlərinə işə qəbul ilə bağlı xüsusi müsabiqənin test imtahanı keçirib.

    Bu barədə "Report"a DİM-dən bildirilib.

    İmtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda kompüter vasitəsilə aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin sabah gün ərzində DİM-in saytında yerləşdiriləcək.

    İmtahanda 118 namizəd iştirak edib.

    Test mərhələsində tələb olunan keçid balını toplayaraq uğur qazanan namizədlər müsahibə mərhələsinə buraxılır.

    İmtahanın məzmunu ilə bağlı müraciətlərə 28 - 29 oktyabrda saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas inzibati binasında baxılacaq.

