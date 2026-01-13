Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ГЭЦ проведет очередные экзамены на должности госслужбы

    Наука и образование
    • 13 января, 2026
    • 10:40
    ГЭЦ проведет очередные экзамены на должности госслужбы

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 15 января проведет экзамены на должности, соответствующие подгруппам AB и AC должностей госслужбы вида А (административно-управленческие должности) и подгруппам BA и BB вида В (административные исполнительные должности).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены начнутся в 10:00 и 16:00.

    Кандидаты, прибывшие после 09:45 и 15:45, не будут допущены к экзамену. Все кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и лист пропуска на экзамен.

    Заявки на экзамены подали 1489 кандидатов.

