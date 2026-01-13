İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    DİM dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1 500-ə yaxın namizəd üçün imtahan keçirəcək

    Elm və təhsil
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:01
    DİM dövlət qulluqçusu olmaq istəyən 1 500-ə yaxın namizəd üçün imtahan keçirəcək

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) yanvarın 15-də dövlət qulluğu vəzifələrinin A növünə (inzibati rəhbər vəzifələr) aid AB və AC altqruplarına və dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə (inzibati icraçı vəzifələr) aid BA və BB altqruplarına uyğun vəzifələr üzrə test imtahanları keçirəcək.

    DİM-dən "Report"a verilən məlumata görə, imtahanlar saat 10:00-da və 16:00-da başlanır.

    Müvafiq olaraq saat 09:45-dən və 15:45-dən sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmırlar. Namizədlərin imtahana buraxılış vərəqələrində imtahan yeri, vaxtı, binası, imtahana gəlməli olan saat və digər zəruri məlumatlar göstərilib.

    İmtahanlara 1 489 namizəd ərizə təqdim edib.

    İmtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş namizədlər DİM-in internet saytına daxil olaraq "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni çap edə bilərlər.

    Namizədlər imtahana aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

    - şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli;

    - "İmtahana buraxılış vərəqəsi".

    İmtahanlar elektron formada kompüterlər vasitəsilə Bakı və Naxçıvan şəhərlərində 2 binada təşkil olunacaq. İmtahanların keçirilməsi üçün 2 ümumi imtahan rəhbəri, 16 zal admini, 97 nəzarətçi və 14 buraxılış rejimi əməkdaşı ayrılıb.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi Dövlət qulluğu İmtahan
    ГЭЦ проведет очередные экзамены на должности госслужбы

