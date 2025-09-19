Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    ГЭЦ: По результатам дополнительного конкурса 804 магистра будут обучаться бесплатно

    Наука и образование
    • 19 сентября, 2025
    • 10:17
    ГЭЦ: По результатам дополнительного конкурса 804 магистра будут обучаться бесплатно

    Право на бесплатное обучение в магистратуре в Азербайджане по результатам дополнительного конкурса получили 804 студента.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, по результатам конкурса, проведенного для поступления на уровень магистратуры высших учебных заведений на 2025/2026 учебный год, определенное количество мест по государственному заказу осталось неиспользованным. На оставшиеся свободными места среди бакалавров, поступивших на соответствующие специальности на платной основе, был проведен дополнительный конкурс на основании набранных ими баллов.

    "По результатам дополнительного конкурса 804 студента получили право на бесплатное обучение в магистратуре. Список этих студентов был направлен в высшие учебные заведения для принятия соответствующих мер", - говорится в информации.

    Кроме того, студенты, зачисленные в магистратуру, получили соответствующие уведомления на мобильные телефонные номера, указанные в "Личных кабинетах".

