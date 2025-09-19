DİM: Əlavə müsabiqənin nəticələrinə görə 804 magistr ödənişsiz təhsil alacaq

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Elm və təhsil
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:39
    Magistratura səviyyəsi üzrə dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunmaq üçün əlavə müsabiqə keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul olmaq üçün keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən müəyyən sayda dövlət sifarişli yerlər istifadə edilməmiş qalıb. Müvafiq ixtisaslara ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş bakalavrlar arasında onların topladıqları ballara əsasən boş qalan dövlət sifarişli yerlərə əlavə müsabiqə keçirilib.

    Əlavə müsabiqənin nəticələrinə əsasən magistraturaya qəbul üzrə 804 tələbə ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib. Həmin tələbələrin siyahısı müvafiq tədbir görülməsi üçün ali təhsil müəssisələrinə göndərilmişdir. Bundan əlavə, həmin tələbələrin "Şəxsi kabinet" lərində qeyd olunmuş mobil telefon nömrələrinə də bu haqda məlumat göndərilib.

    magistratura ödənişsiz Qəbul imtahanları

