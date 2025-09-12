ГЭЦ опубликовал результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты экзамена, проведенного 7 сентября для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в выпускных экзаменах текущего года, а также результаты экзамена по азербайджанскому языку (как государственному языку).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Участники экзамена по азербайджанскому языку могут ознакомиться со своими результатами по ссылке.

В ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений тех, кто недоволен результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 15 сентября до 17:00 16 сентября могут пройти регистрацию, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ.