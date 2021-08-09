ГЭЦ: Очередные экзамены состоятся 11 августа

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.
Как сообщает Report, планируется проведение следующих экзаменов по уровню общего среднего образования (9 классов):
1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;
2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;
3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;
Абитуриенты, относящиеся к 3 вышеуказанным категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке
4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в июньском экзамене;
5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.
Абитуриенты, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшеронском, Мингячевирском, Шекинском, Бардинском, Гёйчайском, Ширванском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском и Хачмазском районах.
В пропускном листе указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента (учащегося) в здание экзамена.
Экзамены начинаются в 10: 00.
За 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 регистрация прибывших прекращается. Прибывшие после этого участники к экзамену не допускаются.