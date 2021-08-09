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ГЭЦ: Очередные экзамены состоятся 11 августа

ГЭЦ: Очередные экзамены состоятся 11 августа Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.
Наука и образование
9 августа 2021 г. 10:38
ГЭЦ: Очередные экзамены состоятся 11 августа

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.

Как сообщает Report, планируется проведение следующих экзаменов по уровню общего среднего образования (9 классов):

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

Абитуриенты, относящиеся к 3 вышеуказанным категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv.

4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в июньском экзамене;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Абитуриенты, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшеронском, Мингячевирском, Шекинском, Бардинском, Гёйчайском, Ширванском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

В пропускном листе указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента (учащегося) в здание экзамена.

Экзамены начинаются в 10: 00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 регистрация прибывших прекращается. Прибывшие после этого участники к экзамену не допускаются.

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Версия на азербайджанском языке Avqustun 11-də növbəti imtahanlar keçiriləcək

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