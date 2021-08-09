ГЭЦ: Очередные экзамены состоятся 11 августа

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет очередные экзамены 11 августа.

Как сообщает Report, планируется проведение следующих экзаменов по уровню общего среднего образования (9 классов):

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором были сданы выпускные экзамены;

Абитуриенты, относящиеся к 3 вышеуказанным категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv .

4. Выпускной экзамен для студентов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в июньском экзамене;

5. Выпускной экзамен для лиц, сдающих экзамены в порядке экстерната.

Абитуриенты, относящиеся к 4-й и 5-й категориям, должны распечатать "Пропускной лист" на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov .

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшеронском, Мингячевирском, Шекинском, Бардинском, Гёйчайском, Ширванском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском и Хачмазском районах.

В пропускном листе указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала и время прибытия абитуриента (учащегося) в здание экзамена.

Экзамены начинаются в 10: 00.

За 15 минут до начала экзаменов – в 09:45 регистрация прибывших прекращается. Прибывшие после этого участники к экзамену не допускаются.