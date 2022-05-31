ГЭЦ обратился к абитуриентам

Абитуриенты, желающие поступить в высшие учебные заведения, а также в колледжи на базе 9 и 11-летнего образования, но не участвовавшие в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному) 8 мая или получившие неудовлетворительную оценку, могут, зар

Абитуриенты, желающие поступить в высшие учебные заведения, а также в колледжи на базе 9 и 11-летнего образования, но не участвовавшие в экзамене по азербайджанскому языку (как государственному) 8 мая или получившие неудовлетворительную оценку, могут, зарегистрировавшись до 23:59, записаться на экзамен по азербайджанскому языку (вторая попытка).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

Абитуриенты, желающие поступить в высшие учебные заведения и колледжи на базе 11-летнего образования, должны зарегистрироваться здесь . Желающие поступить в колледжи на базе 9-летнего образования, должны пройти регистрацию здесь .

Желающие принять участие в экзамене должны внести необходимую для регистрации сумму (10 AZN) на свой счет в личном кабинете.

Второй экзамен по предмету "Азербайджанский язык" (как государственный язык) состоится 12 июня.