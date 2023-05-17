ГЭЦ: Начался прием документов в вузы и ссузы по специальностям, требующим особых способностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, начался процесс электронной регистрации абитуриентов и суббакалавров, желающих принять участие в экзаменах по приему в высшие учебные заведения по V группе специальностей и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Регистрация абитуриентов, желающих поступить на специальности, связанные с театром, кино, хореографией, музыкой и изобразительным искусством, продлится с 17 по 30 мая. Информация о дате регистрации на специальности по физической культуре и спорту будет размещена на сайте ГЭЦ дополнительно.