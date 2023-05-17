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ГЭЦ: Начался прием документов в вузы и ссузы по специальностям, требующим особых способностей

ГЭЦ: Начался прием документов в вузы и ссузы по специальностям, требующим особых способностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.
Наука и образование
17 мая 2023 г. 15:14
ГЭЦ: Начался прием документов в вузы и ссузы по специальностям, требующим особых способностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим поступить в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, начался процесс электронной регистрации абитуриентов и суббакалавров, желающих принять участие в экзаменах по приему в высшие учебные заведения по V группе специальностей и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим особых способностей.

Регистрация абитуриентов, желающих поступить на специальности, связанные с театром, кино, хореографией, музыкой и изобразительным искусством, продлится с 17 по 30 мая. Информация о дате регистрации на специальности по физической культуре и спорту будет размещена на сайте ГЭЦ дополнительно.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslara qəbul üzrə qeydiyyat başlayıb

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