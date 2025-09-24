Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    ГЭЦ: Модель вступительных экзаменов этого года сохранится и в следующем

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 17:17
    ГЭЦ: Модель вступительных экзаменов этого года сохранится и в следующем

    На вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в следующем году будет применена модель экзаменов этого года.

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

    Отмечается, что блоки тестов будут включать 22 задания закрытого типа, 5 заданий открытого типа (ответ может быть закодирован), а также 3 самостоятельных задания с письменным ответом для I группы специальностей и 3 задания с письменным ответом для II, III и IV групп специальностей.

