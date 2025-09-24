DİM: Gələn ilin qəbul imtahanlarında builki model tətbiq olunacaq
Elm və təhsil
- 24 sentyabr, 2025
- 16:58
Gələn ilin ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında builki imtahan modeli tətbiq olunacaq.
Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, test bloklarına 22 qapalı tipli, 5 açıq (cavabı kodlaşdırıla bilən) tipli, həmçinin I ixtisas qrupu üzrə cavabı yazı ilə ifadə edilən 3 müstəqil tapşırıq, II, III və IV ixtisas qruplarında isə cavabı yazı ilə ifadə olunan 3 tapşırıqlı mətn, situasiya və mənbə daxil ediləcək.
