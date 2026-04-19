ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет I этап (по бухгалтерскому учету) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

Как сообщает Report, экзамен будет проводиться в Баку в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ через компьютеры.

Экзамен начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются в экзаменационное здание. Запрещается приносить или использовать в экзаменационном здании мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и другие электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, ластики, сумки, справочные пособия, внешние запоминающие устройства и другие вспомогательные средства.

Продолжительность экзамена составляет три часа, кандидатам должны ответить на 40 тестовых заданий.

Кандидаты, приходя на экзамен, должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен.