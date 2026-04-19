    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет I этап (по бухгалтерскому учету) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

    Как сообщает Report, экзамен будет проводиться в Баку в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ через компьютеры.

    Экзамен начинается в 11:00. Кандидаты, прибывшие после 10:45, не допускаются в экзаменационное здание. Запрещается приносить или использовать в экзаменационном здании мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и другие электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, ластики, сумки, справочные пособия, внешние запоминающие устройства и другие вспомогательные средства.

    Продолжительность экзамена составляет три часа, кандидатам должны ответить на 40 тестовых заданий.

    "Пропуск на экзамен" по ссылке.

    Кандидаты, приходя на экзамен, должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропуск на экзамен.

    Bu gün peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçiriləcək

