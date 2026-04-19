    Bu gün peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçiriləcək

    • 19 aprel, 2026
    • 09:52
    Bu gün peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi keçiriləcək

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən 19 aprel 2026-cı il tarixində peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının I mərhələsi (mühasibat uçotu üzrә) keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, imtahan Bakıda DİM-in elektron imtahanlar korpusunda kompüterlər vasitəsilə keçiriləcək.

    İmtahan saat 11:00-da başlanır. Saat 10:45-dən sonra gələn namizədlər imtahan binasına buraxılmırlar. İmtahan binasına mobil telefon, ağıllı saat və digər rabitə vasitələri, kalkulyator və digər elektron cihazlar, konspekt, lüğət, cədvəl, pozan, çanta, məlumat kitabçası, xarici yaddaş qurğuları və başqa yardımçı vasitələr gətirmək və ya onlardan istifadə etmək qadağandır.

    İmtahanın davametmə müddəti 3 saatdır və namizədlərə 40 test tapşırığı təqdim edilir. Qapalı tipli test tapşırıqlarından 20-si 1 balla, 10-u 2 balla, açıq tipli test tapşırıqlarından 8-i 5 balla, 2-si 10 balla qiymətləndirilir.

    Namizədlər "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni buradan çap edə bilərlər. Həmin səhifədə imtahan iştirakçısının "Yaddaş kitabçası" da yerləşdirilib.

    Namizədlər imtahan günü buraxılış vərəqəsində göstərilən vaxtda imtahan verəcəyi binanın qarşısına gəlməli (imtahan binası, imtahanın tarixi və vaxtı haqqında məlumat imtahana buraxılış vərəqəsində göstərilib), özləri ilə mütləq aşağıdakı sənədləri gətirməlidirlər:

    - şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əsli (şəxsiyyət vəsiqəsi və ya ümumvətəndaş pasportu);

    - imtahana buraxılış vərəqəsi.

    İmtahana qeydiyyat DİM-in saytı vasitəsilə aparılıb və imtahanda iştirak etmək üçün 606 (KOSS – 71, MHBS - 394, İSMUBS - 141) nəfər müraciət edib.

    İmtahanın keçirilməsi üçün 1 ümumi imtahan rəhbəri, 6 zal admini, 39 nəzarətçi, 8 buraxılışı rejimi əməkdaşı (mühafizə) cəlb olunub.

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

