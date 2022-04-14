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Фарид Шафиев: Роль и подход Европейского союза изменились

Фарид Шафиев: Роль и подход Европейского союза изменились Для Азербайджана сейчас актуальны четыре вопроса - мирное соглашение, делимитация, открытие коридоров и экономические связи.
Наука и образование
14 апреля 2022 г. 12:45
Фарид Шафиев: Роль и подход Европейского союза изменились

Для Азербайджана сейчас актуальны четыре вопроса - мирное соглашение, делимитация, открытие коридоров и экономические связи.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал на презентации книги "Дорога, ведущая Азербайджан к победе в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

"Российско-украинская война влияет и на наш регион. Мы усиливаем свою безопасность, предпринимаем также альтернативные шаги. Роль глобальных игроков в этом вопросе представляет немалую значимость. Изменились роль и подход Европейского союза. Пашинян уже признает, что ЕС давит на них в связи с признанием территориальной целостности Азербайджана", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Role and approach of EU has changed
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Avropa İttifaqının rolu və yanaşması dəyişib"

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