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Евросоюз достиг соглашения по правилам для ИИ

Евросоюз достиг соглашения по правилам для ИИ Страны Евросоюза и Европарламент согласовали правила, которые регулируют системы искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-бот ChatGPT.
Наука и образование
7 декабря 2023 г. 08:01
Евросоюз достиг соглашения по правилам для ИИ

Страны Евросоюза и Европарламент согласовали правила, которые регулируют системы искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-бот ChatGPT.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, страны хотят использовать возможности ИИ в биометрических наблюдениях для национальной безопасности, обороны, а также в военных целях.

Правительства государств - членов ЕС после 10-часовых обсуждений пошли на компромисс ради получения поддержки законодателей, которые выступают против осуществления контроля по биометрическим данным, отмечает Reuters.

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Версия на английском языке EU reaches agreement on AI rules

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