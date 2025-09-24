Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Еще два азербайджанских вуза войдут в рейтинг Times Higher Education 2026

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 10:49
    Еще два азербайджанских вуза войдут в рейтинг Times Higher Education 2026

    В мировом рейтинге Times Higher Education 2026 будут представлены четыре высших учебных заведения Азербайджана, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

    Как передает Report, об этом заявил директор по глобальным вопросам Times Higher Education Фил Бейти на Саммите университетов Евразии в Баку.

    По его словам, в обновленном рейтинге Times Higher Education World University Rankings, который будет опубликован 9 октября 2026 года, среди ведущих исследовательских университетов мира будут представлены 17 вузов Центральной Азии и Кавказа.

    "Четыре азербайджанских университета будут включены в рейтинг, что является значительным прогрессом - это на два вуза больше, чем год назад", - отметил он.

    Казахстан увеличил число университетов в рейтинге с двух до пяти, Узбекистан - с нуля до четырех, Грузия - до трех.

    Azərbaycanın iki universiteti "Times Higher Education 2026" reytinqinə daxil olacaq
    2 more Azerbaijani universities to be included in Times Higher Education 2026 rankings

    Лента новостей