Еще два азербайджанских вуза войдут в рейтинг Times Higher Education 2026

В мировом рейтинге Times Higher Education 2026 будут представлены четыре высших учебных заведения Азербайджана, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Как передает Report, об этом заявил директор по глобальным вопросам Times Higher Education Фил Бейти на Саммите университетов Евразии в Баку.

По его словам, в обновленном рейтинге Times Higher Education World University Rankings, который будет опубликован 9 октября 2026 года, среди ведущих исследовательских университетов мира будут представлены 17 вузов Центральной Азии и Кавказа.

"Четыре азербайджанских университета будут включены в рейтинг, что является значительным прогрессом - это на два вуза больше, чем год назад", - отметил он.

Казахстан увеличил число университетов в рейтинге с двух до пяти, Узбекистан - с нуля до четырех, Грузия - до трех.