Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения

Дистанционная или гибридная форма обучения не является выбором министерства. Пандемия в стране все еще сохраняется. С увеличением числа вакцинированных ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Дистанционная или гибридная форма обучения не является выбором министерства. Пандемия в стране все еще сохраняется. С увеличением числа вакцинированных ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по организации 2021-2022 учебного года заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, число заражений в каких-то школах или высших учебных заведениях может возрасти, и это неизбежно: "Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, мы можем быть вынуждены пойти на ограничения", - сказал министр.