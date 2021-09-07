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Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения

Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения Дистанционная или гибридная форма обучения не является выбором министерства. Пандемия в стране все еще сохраняется. С увеличением числа вакцинированных ситуация должна измениться в лучшую сторону.
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 14:53
Эмин Амруллаев: В будущем мы можем быть вынуждены пойти на ограничения
Report / Elchin Murad

Дистанционная или гибридная форма обучения не является выбором министерства. Пандемия в стране все еще сохраняется. С увеличением числа вакцинированных ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по организации 2021-2022 учебного года заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, число заражений в каких-то школах или высших учебных заведениях может возрасти, и это неизбежно: "Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, мы можем быть вынуждены пойти на ограничения", - сказал министр.

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Версия на английском языке Amrullayev says Azerbaijan may have to resort to limited closures
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Gələcəkdə məhdud qapanmalara getməyə məcbur ola bilərik"

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