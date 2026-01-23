Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Экзамены в порядке экстерната по Баку впервые пройдут в электронной форме

    Наука и образование
    • 23 января, 2026
    • 13:29
    В Баку впервые экзамены в порядке экстерната для лиц, не завершивших обучение в общеобразовательных школах на уровне общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования в предыдущие годы, будут проводиться в электронной форме.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

    Экзамены будут организованы 31 января в общеобразовательных школах №10, 158, 229, 263 и в школе-лицее №220 в столице.

    Для участия в экзаменах зарегистрировано 1 497 человек, из которых 371 в предыдущие годы не смогли завершить уровень общего среднего образования, и 1 126 человек, не завершивших уровень полного среднего образования.

    общее образование экстернат школы Управление образования
