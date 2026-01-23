Bakı üzrə eksternat imtahanları ilk dəfə elektron qaydada keçiriləcək
Elm və təhsil
- 23 yanvar, 2026
- 13:06
Bakıda əvvəlki illərdə ümumi təhsil məktəblərini ümumi orta (IX) və tam orta (XI) təhsil səviyyələri üzrə başa vura bilməyən şəxslər üçün eksternat qaydasında imtahanlar ilk dəfə elektron qaydada keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.
İmtahanlar yanvarın 31-də paytaxtdakı 10, 158, 229, 263 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəblərində və 220 nömrəli məktəb-liseydə təşkil olunacaq.
Eksternat imtahanlarında iştirak etmək üçün Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində əvvəlki illərdə təhsil almış, lakin ümumi orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməyən 371 nəfər, tam orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməyən 1 126 nəfər olmaqla, ümumilikdə 1 497 şəxs qeydiyyata alınıb.
Son xəbərlər
13:44
Bernard Lippert: "Ayntraxt"ın "Qarabağ"a uduzmasına görə kədərliyəm"Futbol
13:43
Gürcüstanın Azərbaycandan içki və tütün idxalına çəkdiyi xərc 42 % artıbBiznes
13:32
Zelenski: Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların əsas mövzusu DonbasdırRegion
13:24
Maliyyə Nazirliyi süni intellektin tətbiqinə hazırlaşırMaliyyə
13:23
Foto
Efiopiyada WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində təbliğat-təşviqat görüşləri keçirilibXarici siyasət
13:20
Foto
Zaur Mikayılov Ucarda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
13:18
Azərbaycan klubları yoxlama matçlarında: Üçündən maksimum nəticə, ikisi bütün oyunları uduzub – ARAŞDIRMAFutbol
13:14
Rəy
İlham Əliyevin Davos səfəri: Azərbaycanın qlobal mövqeyinin gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
13:06