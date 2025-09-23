Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

23 сентября был проведен очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Для участия в экзамене зарегистрировался 1 561 кандидат. Из них на экзамен пришли 1 509 кандидатов, всего 1 300 кандидатов успешно прошли экзамен.

Отметим, что Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 24 и 25 сентября с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.