Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек
Наука и образование
- 23 сентября, 2025
- 17:41
23 сентября был проведен очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.
Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Для участия в экзамене зарегистрировался 1 561 кандидат. Из них на экзамен пришли 1 509 кандидатов, всего 1 300 кандидатов успешно прошли экзамен.
Отметим, что Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 24 и 25 сентября с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.
