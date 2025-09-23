Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    Наука и образование
    • 23 сентября, 2025
    • 17:41
    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    23 сентября был проведен очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

    Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

    Для участия в экзамене зарегистрировался 1 561 кандидат. Из них на экзамен пришли 1 509 кандидатов, всего 1 300 кандидатов успешно прошли экзамен.

    Отметим, что Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать 24 и 25 сентября с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ.

    ГЭЦ экзамены такси
    Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

    Последние новости

    17:55

    Бербок призвала не возлагать на ООН всю ответственность за конфликты и насилие в мире

    Другие страны
    17:52

    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    ИКТ
    17:52

    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"

    Другие страны
    17:51

    В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    17:49

    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    АПК
    17:43

    Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ

    Другие страны
    17:41

    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    Наука и образование
    17:40

    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Другие страны
    17:37

    Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

    Происшествия
    Лента новостей