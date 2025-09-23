Taksi sürücülərinin imtahanında 1300 namizəd uğur qazanıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Elm və təhsil
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:23
    Xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün sentyabrın 23-də növbəti test imtahanı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1561 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1509 namizəd imtahana gəlib. İmtahan nəticələrinə əsasən, 1300 namizəd tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb.

    Qeyd edək ki, imtahan nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası 24 və 25 sentyabr tarixlərində saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda fəaliyyət göstərəcək.

